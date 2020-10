Sardegna: il 12 ottobre via al Forte Village Sardegna Open di tennis, Chessa, "visibilità per l'Isola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I campi in terra battuta del Forte Village, nel sud della Sardegna, si preparano ad ospitare dal 12 al 18 ottobre 2020, uno degli appuntamenti del tennis maschile tra i più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, il Forte Village Sardegna Open, in programma subito dopo i Roland Garros e che rientra nel circuito degli Atp 250. "Il grande tennis torna in Sardegna con uno dei tornei più importanti e seguiti a livello internazionale e, grazie alla partecipazione di atleti quotati nel panorama mondiale, la Sardegna avrà una visibilità enorme, imponendosi nuovamente all'attenzione dei media", ha commentato l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione dell'evento. (segue) (Rsc)