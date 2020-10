Campania: Verna (Odg), apriremo istruttoria su atti Regione circa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in attesa di aprire un'istruttoria su ciò che è accaduto in Campania, è tutto da verificare." Lo ha afferma Carlo Verna, presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti, ospite del nuovo programma di Radio Crc Targato Italia: "Questione di responsabilità riguardo le notizie meno fondate o è un intervento limitativo della libertà di stampa? Le notizie devono essere affidabili, siamo mediatori tra fonti e pubblico. Se c'è bisogno di un coordinamento per accertare le fonti e non diffondere fake news va bene, se è un bavaglio no". (Ren)