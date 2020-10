Sardegna: comune Ortacesus escluso da elenco zone agricole svantaggiate, appello a Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento urgente della commissione Attività produttiva e del Consiglio regionale è stato sollecitato dal Comitato allevatori e agricoltori della Trexenta per scongiurare gli effetti causati dal decreto del Mipaf dello scorso mese di giugno che esclude il comune di Ortacesus dall'elenco delle zone agricole svantaggiate beneficiarie delle indennità compensative per il mancato reddito. "E' un provvedimento discriminatorio - hanno detto in coro i rappresentanti del Comitato - non si capisce perché abbia colpito solo gli agricoltori di Ortacesus lasciando invariati i parametri per i comuni limitrofi. Crediamo che la decisione del ministero sia stata determinata da un errore tecnico. Il nostro territorio, contrariamente a quanto sostenuto, non è coperto per il 50 per cento da un sistema irriguo efficiente. Per questo abbiamo presentato un ricorso al Tar. Serve però un pronunciamento della politica a sostegno delle nostre rivendicazioni". (segue) (Rsc)