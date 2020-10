Emilia Romagna: il governatore Bonaccini incontra il console generale del Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ricevuto la console generale del Messico a Milano, Maria de los Angeles Arriola Aguirre e ha spiegato le ragioni dell'incontro: "Creare legami stabili di collaborazione, amicizia e nuove opportunità in tutti i settori". L'incontro con l'alta diplomatica oggi nella sede di viale Aldo Moro, a Bologna. Tra i temi di reciproco interesse, oltre alla lotta comune contro il Coronavirus, l'economia e il commercio, la cultura, il turismo e la formazione universitaria. Un dialogo, ha fatto sapere la Regione, "che guarda a una futura collaborazione tra l’Emilia-Romagna e il Paese sudamericano. Fino ad ora, infatti, le relazioni intercorse tra il Messico e la nostra regione sono state prevalentemente di carattere culturale, nonostante siamo molte le aziende del territorio ad avere interessi in America Latina, in particolare in Messico, che peraltro rappresenta il secondo mercato di sbocco per le esportazioni italiane nel continente americano (oltre 4,4 miliardi di euro nel 2019), dopo gli Stati Uniti ma prima di Canada, Brasile e Argentina".(Ren)