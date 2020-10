Coronavirus: de Magistris, De Luca? L'operazione Pulcinella è in atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Campania non trasmette i dati delle Asl al sindaco della città metropolitana di Napoli". Così ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Questo - ha continuato de Magistris - è un fatto di una gravità inaudita, che mette ulteriormente in pericolo la salute dei nostri concittadini. Bisogna capire se non vuole farlo o se siamo di fronte a una sua superficialità. De Luca fa ordinanze molte volte inutili, contraddittorie e punitive nei confronti delle categorie economiche, inoltre il governatore fa affermazioni violente nei confronti dei cittadini e non risponde riguardo la salute". "Ormai l'operazione Pulcinella è in atto - ha poi concluso il sindaco - Pulcinella significa che bisogna togliere la maschera a chi si è costruito una storia di consenso politico ingannando i campani sul fatto che lui stesse tutelando la salute. De Luca sta cercando di sviare l'opinione pubblica dalle sue responsabilità di cinque anni di smantellamenti della sanità pubblica". (Ren)