Napoli: Borrelli, domani manifestazione a Sant'Antimo per chiedere giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani la manifestazione organizzata dalla famiglia del ventunenne gambizzato a Sant'Antimo, Gaetano Ferraioli Barbuto, per chiedere giustizia. "Noi, sin dall'inizio, siamo schierati con forza e convinzione al fianco di queste persone". Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano di Europa Verde e Gianni Simioli, conduttore radiofonico. "Oggi Gaetano subirà un nuovo intervento chirurgico al bacino - hanno proseguito - e gli siamo tutti vicini nella speranza che possa andare tutto per il meglio. Fa rabbia pensare che lui debba essere costretto ad andare ancora sotto i ferri, mentre i responsabili la fanno franca. Noi vogliamo verità e giustizia, basta omertà. La manifestazione inizierà alle 19.30 da Villa del Rio a Sant'Antimo per concludersi in Piazza della Repubblica. Chiunque vorrà partecipare e sostenere la causa, dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Per evitare assembramenti, è possibile partecipare anche tramite le nostre dirette social e manifestare sostegno a Gaetano da lontano. La famiglia vuole i nomi e i volti dei responsabili di questo crimine. Riproponiamo, per l'ennesima volta, il loro appello: chi ha visto, chi sa qualcosa, si faccia avanti. È incredibile che a settimane di distanza nessuno abbia avuto il coraggio di parlare. Stavolta è toccato a Gaetano, la prossima volta potrebbe toccare ad uno di noi, teniamolo bene a mente", hanno concluso. (Ren)