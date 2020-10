Napoli: Ronghi, centrodestra eviti alle amministrative disastro Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il disastro alle Regionali in Campania riportato dal centrodestra, si avvia la replica per le Comunali. La mancanza di entusiasmo e di strategia pregiudicherà anche la prossima tornata elettorale che vede coinvolti Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Urge darsi una smossa". Lo ha dichiarato in una nota Salvatore Ronghi già candidato alle Europee con Fd'I e responsabile del movimento culturale "Sud Protagonista". Ronghi ha spiegato: "La suicida scelta di candidare Caldoro alla presidenza della Regione ha trascinato l'intero centrodestra non solo verso una sonora sconfitta, ma si è ripercossa anche sulle comunali per le quali è totalmente mancata ogni strategia e scelta ponderata sulle candidature a Sindaco". Ronghi ha proseguito: "Ha fatto eccezione solo Poggiomarino, dove la classe dirigente locale ha avviato da tempo il progetto del centrodestra ed ha vinto. Negli altri Comuni dell'area metropolitana di Napoli, si è registrato il totale fallimento e la mancata coesione della coalizione, tanto che Fratelli d'Italia è stata lasciata da sola a contrastare il centrosinistra in molti Comuni". (segue) (Ren)