Napoli: domani assessore Clemente incontra partecipanti progetto Nagioja

- "Domani alle ore 10 l’assessore Clemente incontrerà nella Sala dei Baroni- Castel Nuovo, alcuni giovani che hanno completato con successo i percorsi di formazione on line attivati durante il lokcdown nell’ambito del progetto Nagioja, coordinato dal Comune di Napoli e finanziato dal programma Benessere Giovani della Regione Campania". Lo ha reso noto il Comune di Napoli in una nota: "Inizialmente programmati per accogliere 75 giovani non impegnati in percorsi di studio e di formazione i percorsi di formazione nelle professioni del Web, coordinati da Cosvitec hanno visto il coinvolgimento di oltre 1000 partecipanti provenienti da tutta l’area metropolitana di età compresa tra i 16 e i 35 anni". (Ren)