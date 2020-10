Napoli: de Magistris, alleanza Ps-M5s per ballottaggi non ha per ora valenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'alleanza Pd-5stelle ai ballottaggi non ha per ora valenza nazionale". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito alle vittorie dei candidati sindaco di M5s e Pd alle ultime comunali in Campania. "L'alleanza di governo - ha proseguito il sindaco - non è riuscita ad arrivare alle regionali e solo in qualche Comune si è tramutata in un laboratorio che tuttavia è rimasto in una dimensione locale. Per ora non esistono altre letture. Bene se Pd e M5s si aprono oltre i partiti: soprattutto a Napoli le forze extrapartitiche rappresentano movimenti senza i quali non è facile vincere". (Ren)