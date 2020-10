Coronavirus: Manfredi, Recovery Fund per il rilancio di ricerca e università (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manfredi ha aggiunto:"Il Covid ha avuto un duro impatto sui trasporti e il comparto deve essere sostenuto dal governo, lo abbiamo già fatto e cercheremo di farlo ulteriormente. Verrà chiesta la proroga dello stato di emergenza, dobbiamo gestire ancora una situazione molto complessa e gli strumenti sono indispensabili per poter prendere i provvedimenti che tutelino la salute dei cittadini". Secondo Massimo Clemente, direttore dell'Iriss-Cnr e direttore scientifico di 'Rete' "l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche è impegnato sul tema del Covid per analizzare l'impatto che ha avuto sulla società e sulle infrastrutture. In un quadro più ampio di ricerca sul porto di Napoli, come volano di sviluppo del territorio, abbiamo individuato Arte e Scienza come elementi fondamentali di sviluppo e riqualificazione. La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante investire in ricerca anche nei progetti di sviluppo del porto". Clemente ha aggiunto: "Si è creata una sinergia molto forte con le università campane, l'Autorità portuale, la Città Metropolitana e la Regione Campania che ci spingono a lavorare ancora di più per la realizzazione di un vero e proprio Polo di attrazione". (segue) (Ren)