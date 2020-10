Piemonte: “La via del bosco”, il documentario di Regione a CinemAmbiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film è nato da un’idea del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio in collaborazione con la Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte. Il progetto è stato finanziato con la Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e fa parte di un piano di divulgazione e informazione su tematiche forestali iniziato nel 2018 con il IV Congresso Nazionale di Selvicoltura di Torino. Il vicepresidente e assessore alle Foreste commenta che queste iniziative di comunicazione sono molto importanti, perché mostrano quanto una gestione pianificata e sostenibile possa ottimizzare le funzioni che la società chiede alle foreste e allo stesso tempo garantire la tutela dell’ecosistema e della biodiversità, proteggere il territorio (da valanghe, cadute di massi, smottamenti), produrre legno e prodotti non legnosi (funghi, piccoli frutti, tartufi), assorbimento del carbonio atmosferico, turismo e attività legate al benessere. Le foreste sono una ricchezza del Piemonte e possono diventare una parte importante di una filiera economica che creerà sviluppo. L’assessore all’Ambiente osserva come il festival Cinemambiente sia diventato negli anni sempre più importante non solo per la nostra regione, ma anche a livello nazionale, oltre che testimonial per la divulgazione dei temi ambientali. Il 2020 rappresenta un momento importante che dovrà dare il via ad un nuovo modo di pensare, sarà una nuova decade segnata da un nuovo approccio. Ci saranno investimenti, il Recovery Fund stanzia il 37% dei fondi all’ambiente, e altrettanto farà la Regione. Bisogna affrontare i temi ambientali in modo pragmatico e non ideologico. L’ambiente può convivere con lo sviluppo economico, anzi: sarà traino per una bio-economia. Dopo la proiezione, domenica 4 ottobre al Cinema Massimo, si terrà un dibattito pubblico sulla gestione forestale con: Livio Bozzolo, presidente Conaibo (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive); Antonio Brunori, rappresentante Italia per la certificazione Pefc; Marco Corgnati, Regione Piemonte - Settore Foreste; Francesca Frigo, regista e sceneggiatrice (Rpi)