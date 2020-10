Tlc: proseguono lavori di Open Fiber ad Olbia, cablate oltre ottomila unità immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un anno dall’inizio dei lavori prosegue spedita l’opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case, negli uffici e nei negozi di Olbia: al momento sono ottomila le unità immobiliari cablate e centinaia i cittadini che già usufruiscono della nuova rete totalmente in fibra ottica. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a un accordo firmato col comune l’azienda sta riutilizzando ove possibile cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per stendere gli oltre 350 chilometri di fibra previsti dal progetto in modo da evitare disagi ai cittadini. Nel progetto che vede un investimento diretto di oltre 7,5 milioni di euro, prosegue la nota, è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di circa 50 siti indicati dal comune e di interesse per la cittadinanza: in questo modo, sarà possibile migliorare le relazioni tra amministrazione e cittadini e aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio. (segue) (Com)