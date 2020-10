Imprese: sondaggio Ahk Italien e Anitec-Assinform, aziende continuano a puntare sulla formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio italo-germanica (Ahk Italien) ha realizzato una quick survey rivolta alla comunità imprenditoriale italiana per identificare i fabbisogni formativi emersi durante l'emergenza sanitaria e delineare le strategie e gli scenari futuri. Stando al relativo comunicato stampa, l'indagine è stata realizzata tra maggio e giugno 2020 in partnership con Cluster Comet e Anitec-Assinform, e nel contesto del progetto di cooperazione bilaterale digITALIA. Alla survey hanno partecipato circa cento aziende, tra Pmi (55 per cento) e imprese medio-grandi (45 per cento), localizzate principalmente nel Nord e Nord-Est italiano (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna) e afferenti ai settori della meccanica, della consulenza e formazione, dell'Ict e del manifatturiero. Stando alla nota, nella prima fase dell'emergenza sono mancate in azienda soprattutto competenze in ambito digitale, progettuale e commerciale, e le skill di leadership e gestione del rischio e della crisi. Queste ultime risultano decisive anche nelle fasi successive, ma sono le competenze di tipo progettuale e commerciale ad affermarsi come prioritarie: per circa la metà dei rispondenti (48 per cento le conoscenze riconducibili agli ambiti project management, marketing, business development e customer service sono fondamentali per strutturare la ripartenza in maniera efficace e dare alle imprese una prospettiva a lungo termine. (segue) (Com)