Campania: Laboccetta (Polo Sud), ballottaggi negativi per centrodestra, intervengano leader

- "Anche i ballottaggi in Campania hanno confermato una tendenza non positiva per il centrodestra. Salvini, Meloni e Tajani dovrebbero intervenire chirurgicamente per procedere ad un'opera di vera e propria rifondazione. Mi auguro che ci si muova in questa direzione. Tra qualche mese saremo chiamati alla prova più difficile. Le elezioni amministrative nella citta' di Napoli. I partiti hanno il dovere di aprire concretamente al civismo. Lo merita la Capitale del Sud. Subito una grande Convention per riflettere e scegliere insieme". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)