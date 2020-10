Campania: Confapi, da pmi 89 adempimenti fiscali all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma - prosegue la nota Confapi - il solito vecchio problema che incide più delle tasse (al secondo posto con il 55 per cento) e delle difficoltà del mercato del lavoro (35 per cento). Un peso di 30 miliardi l'anno sulle casse delle piccole e medie imprese, che in 365 giorni devono far fronte a 89 adempimenti fiscali, che a loro volta richiedono 238 ore annue per pagare le imposte, il 46 per cento in più della media Ocse. Periodo temporale nel quale un imprenditore italiano effettua 15 versamenti al fisco: in media 6 in più di quanto avviene in Germania, 7 in Inghilterra, Francia e Spagna, 9 in Svezia. Numeri che piazzano il nostro Paese al 141esimo posto nella classifica mondiale della semplicità del sistema fiscale, ultimi in Europa. Ecco perché il 34 per cento richiede prestiti più facili, il 28 per cento batte sulla necessità di una estensione del sistema dell'autocertificazione e quasi il 27 per cento ritiene necessario rendere automatica la compensazione fra crediti e debiti verso le amministrazioni. Ma le uniche risposte ottenute finora sono stati palliativi quali la sospensione delle gare d'appalto per il 94 per cento dei lavori pubblici. Mentre il solito intricato sistema di decreti attuativi ha fatto arenare troppe norme approvate dal parlamento. Basti pensare che a fine luglio ce n'erano 885 ancora da emanare in tutte le materie". (Ren)