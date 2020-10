Napoli: carcere Secondigliano, scoperto drone con 10 cellulari e chiavistelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato intercettato al carcere di Secondigliano a Napoli un drone che trasportava 10 cellulari con schede telefoniche e chiavistelli. La scoperta è stata fatta dalla Polizia penitenziaria. “L’episodio – hanno commentato il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio – evidenzia ancora una volta la necessità di dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati, come quelli in grado di schermare gli istituti di pena". "Grazie agli sforzi profusi - hanno aggiunto dall'Uspp - e malgrado i turni massacranti e le scarse risorse, la polizia penitenziaria nel carcere di Napoli Secondigliano riesce comunque ad arginare i frequenti tentativi fraudolenti di introduzione di telefonini e droga, evitando così gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza interna”. (Ren)