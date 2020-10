Tlc: proseguono lavori di Open Fiber ad Olbia, cablate oltre ottomila unità immobiliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La costruzione della rete prosegue a pieno regime avendo cablato ottomila unità immobiliari in meno di un anno: è una soddisfazione sapere che centinaia di persone già usufruiscono della nostra rete e che altre potranno farlo in futuro, visto che tra qualche mese arriveremo a 20 mila unità immobiliari allargando il perimetro di copertura ad altri quartieri", ha commentato Gianfranco Podda, responsabile di Open Fiber per la Sardegna, valutando positivamente la collaborazione del comune che "subito si è dimostrato sensibile al progetto cogliendone le potenzialità". "Non potevamo che cogliere questa opportunità e ringraziamo tutti gli operatori del settore ed in particolare Open Fiber per il lavoro che sta svolgendo ad Olbia: in un territorio come il nostro è fondamentale usufruire di servizi innovativi dal punto di vista tecnologico, e le prestazioni che offre la fibra ottica vanno ad assecondare questo processo offrendo ai nostri cittadini performance all'avanguardia", ha aggiunto Settimo Nizzi (Com)