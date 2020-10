Coronavirus: Palummo, quarantena per cittadino positivo a Covid a Pimonte (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamane l'Asl Napoli 3 ha comunicato la positività al Covid-19 di un nostro concittadino, pertanto l'amministrazione ha provveduto a emettere un decreto di quarantena per la persona interessata e per la sua famiglia". Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Pimonte (Na) Michele Palummo che ha aggiunto. "Siamo fiduciosi, grazie al contributo di tutti gli abitanti di Pimonte, di poter scongiurare ancora una volta la nascita di un focolaio nella nostra comunità. Voglio rassicurare i concittadini che la situazione è sotto controllo e le istituzioni stanno facendo squadra dimostrandosi sempre pronte ad arginare l'espansione della pandemia". Quindi ha concluso: "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i Pimontesi che, dimostrandosi responsabili, stanno contribuendo attivamente al contenimento del contagio. Il rispetto delle norme anti Covid è un dovere nell'interesse della salute pubblica, pertanto invitiamo tutti nel continuare a rispettare tali prescrizioni".(Ren)