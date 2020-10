Piemonte: Preioni (Lega), un commissario per fronteggiare i danni dell'alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il sopralluogo effettuato oggi con il vicepresidente della Regione Fabio Carosso nelle aree più colpite del Verbano Cusio Ossola (nei comuni di Omegna, Massiola, Ornavasso, Mergozzo, Premosello, Anzola, Pieve Vergonte, Pallanzeno e Formazza), il presidente del gruppo Lega in Piemonte, Alberto Preioni, richiede l’immediata nomina di un commissario che adotti un “Modello Genova” per la ricostruzione, oltre che un intervento sull’ex Magistrato del Po per procedere subito a una escavazione degli alvei dei fiumi. “Purtroppo ha preso atto degli ingentissimi danni provocati dalla furia delle acque – ha commentato il presidente Preioni -, con strade e infrastrutture ormai inagibili, aziende allagate, allevatori con migliaia di capi portati via dalla piena di fiumi e torrenti. Ai Comuni, alle altre amministrazioni locali e ai cittadini piemontesi colpiti da questo cataclisma dobbiamo dare risposte immediate per avviare subito i lavori di ricostruzione e uscire al più presto dallo stato di emergenza: per questo motivo a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Piemonte chiedo al più presto la nomina di un commissario straordinario che, seguendo il “Modello Genova” utilizzato per il Ponte Morandi, possa agire utilizzando procedure in deroga e accorciando al massimo i tempi di intervento. Insieme con il vicepresidente Carosso abbiamo poi concordato la necessità che la Regione si attivi presso l’Aipo, l’ex Magistrato del Po, perché si provveda a un radicale piano di escavazione dei letti dei fiumi piemontesi, che, come nel caso del Toce, non vengono dragati ormai dal 2000”.(Rpi)