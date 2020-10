Maltempo: Cirio, in Piemonte occorrono interventi strutturali, il governo ci aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vicepresidente, Fabio Carosso, hanno svolto una serie di sopralluoghi nella zone alluvionate della provincia di Cuneo: hanno iniziato a Ceva, Nucetto, Bagnasco, Garessio, Ormea, Lisio, Limone Piemonte e Vernante. Al termine Cirio ha spiegato che "la situazione in Piemonte è grave e lo stato d’emergenza non è solo un aiuto, ma un’esigenza imprescindibile". Il Piemonte, ha precisato, "non è abituato a chiedere ma questa volta chiede e lo Stato ci deve essere. Siamo abituati a risollevarci e a farcela da soli, ma la situazione è complicata: nel momento in cui il Piemonte stava ripartendo dall’emergenza Covid è arrivato questo ulteriore grave problema". (segue) (Rpi)