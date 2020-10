Imprese: sondaggio Ahk Italien e Anitec-Assinform, aziende continuano a puntare sulla formazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo mettere in campo strategie, strumenti e risorse per dotarci delle nuove competenze necessarie a uscire dall'emergenza costruendo basi solide e durature: servono non solo nuovi investimenti pubblici e privati, ma anche tutte le capacità tecniche e manageriali perché questi possano tradursi in crescita economica e benessere per i cittadini", ha spiegato valutando positivamente la rinnovata attenzione delle imprese ai temi delle competenze, in particolare a quelle digitali. "Mi auguro, come cittadino prima ancora che come esponente del settore Ict, che ciò stimoli imprese e istituzioni ad accelerare su questo fronte, perché la trasformazione digitale sta cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e fare impresa, creando per tutti i settori nuove opportunità di integrazione a livello europeo", ha aggiunto. Il direttore di Comet Saverio Maisto ha infine dichiarato che dalle difficoltà possono nascere nuove opportunità. "A causa dell'emergenza Covid-19 i processi di digitalizzazione sono entrati in modo ancora più importante in tutte le nostre attività, non ultimi i processi produttivi e amministrativi delle aziende, in realtà si sono velocizzati processi che comunque sarebbero accaduti, verificandosi in poche settimane anziché in mesi o forse anni", ha detto, ribadendo la necessità di accelerare la digitalizzazione in un'opportunità di crescita per le nostre imprese, e per fare ciò è necessario investire adeguate risorse sulla formazione, sulla professionalità e sullo sviluppo di nuove competenze. (Com)