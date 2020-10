Piemonte: Poggio, chiusura anticipata dei negozi? Sarebbe provvedimento inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ipotesi di una chiusura alle 23 dei pubblici esercizi come bar, ristoranti o birrerie potrebbe avere due effetti: non contenere la diffusione del virus che come tutti sanno non ha orari, e in compenso danneggiare seriamente un settore già duramente colpito". Così l’assessora al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, a seguito delle indiscrezioni giornalistiche sull’ipotesi di chiusura anticipata dei ristoranti. Raccogliendo le preoccupazioni della categoria, Poggio invita dunque il governo a un ripensamento. "Al momento sono voci, negozianti ed esercizi commerciali sono già impegnati a far rispettare le misure di sicurezza e per questa ragione mi auguro che a Palazzo Chigi prendano tempo e riflettano per non trasformare quella che oggi è un’ipotesi in un provvedimento nefasto che si può evitare semplicemente rispettando le regole a cui siamo già sottoposti per evitare la diffusione del Covid-19". (segue) (Rpi)