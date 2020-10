Coronavirus: D'Amore (Asl Na2), abbiamo 1780 positivi sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre maggiore responsabilità, la situazione è nettamente peggiorata. Nei mesi di marzo e aprile si parlava di 900 persone contagiate, oggi sul territorio ne abbiamo 1780. Se non siamo abbastanza responsabili da autolimitarci è giusto che ci siano ulteriori disposizioni". Lo ha detto Antonio D'Amore, direttore generale Asl Napoli 2, ospite del nuovo programma di Radio Crc Targato Italia. D'Amore è intervenuto anche sul caso Juve-Napoli e ha dichiarato: "non c'era nessun altra strada da poter percorrere, se il Napoli fosse andato a Torino sarebbero partite segnalazioni di illecito amministrativo. Qui si tratta di tutela della salute pubblica, se ci fossero stati casi di contagio sarebbe diventato illecito penale per aver abbandonato l'isolamento fiduciario."(Ren)