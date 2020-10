Molise: martedì 6 ottobre torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocato dal presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi martedì prossimo, 6 ottobre, alle ore 9.30, nell'aula del Consiglio (palazzo d'Aimmo). L'assemblea dovrà occuparsi dell'esame di alcune proposte di legge come quelle relative alla "Disciplina dei distretti del cibo" ed alla "Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica". Nella seconda parte della riunione, il Consiglio si dovrà occupare della discussione di alcune interrogazioni e interpellanze fra le quali spiccano quelle riguardanti la "Modifica alla legge regionale numero 25/2002 per la eliminazione delle barriere architettoniche", la "Disposizione in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del Trabucco Molisano", il "Fenomeno coronavirus Covid-19 in Molise. Stato di programmazione e gestione della possibile emergenza dall'Asrem e dalla regione Molise. Richiesta di chiarimenti al presidente della Giunta regionale", il "Metanodotto Larino Chieti - Area demaniale d'uso civico bosco Corundoli", l'"Attivazione dei servizi per persone con disabilità", la "Cooperazione territoriale europea (Cte), stato dell'arte in regione Molise. Richiesta di informazioni al presidente Toma". (Gru)