Avellino: lite per futili motivi, accoltella il fratello 30enne

- Questa notte è stato ucciso dal fratello a Lioni (Avellino) un 30enne del posto. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata un furiosa lite, pare per futili motivi, che sarebbe culminata con l'accoltellamento del fratello maggiore 30enne. Nonostante la corsa all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi l'uomo è deceduto a causa di un colpo fatale all'arteria femorale prima di arrivare al nosocomio. I soccorsi sono stati avvisati dai familiari dei due giovani, entrambi residenti in casa dei genitori. Il fratello minore è indagato per omicidio. (Ren)