Imprese: sondaggio Ahk Italien e Anitec-Assinform, aziende continuano a puntare sulla formazione (2)

- La formazione resta un tema prioritario per la ripartenza per oltre il 70 per cento dei rispondenti: le aziende partecipanti dichiarano che il budget pianificato per le attività formative resterà sostanzialmente invariato tra il 2020 e il 2021 e nel 35 per cento dei casi è previsto un incremento per il prossimo anno. Protagonista per l'anno corrente, prosegue la nota, è la formazione online, definita un ottimo strumento dal 44 per cento delle aziende in quanto importante fattore di flessibilità e risparmio: durante la prima fase dell'emergenza sanitaria l'84 per cento dei rispondenti ha partecipato a corsi online. La soluzione ideale, per il 60 per cento delle aziende, è rappresentata tuttavia da una formazione di tipo ibrido, che includa sia moduli teorici erogati online, sia lezioni più pratiche e interattive svolte in presenza. "È molto importante per noi riscontrare che le aziende intendono continuare a investire sulla formazione, uno dei pilastri della nostra mission: alle imprese servono coraggio e determinazione nel continuare a puntare sul capitale umano in un'ottica di lungo termine, anche in momenti di crisi dove spesso prevalgono scelte orientate al breve periodo", ha commentato il consigliere delegato della Ahk Italien, Jorg Buck, sottolineando la necessità di continuità nelle scelte politiche e di un piano di ampio respiro che miri al consolidamento del sistema. Per uscire da questa crisi economica che ha radici lontane nel tempo, ha aggiunto la vicepresidente di Anitec-Assinform Maria Rita Fiasco, occorre puntare sulla nostra prima ricchezza: le persone. (segue) (Com)