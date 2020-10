Coronavirus: Di Mauro (Asl dei Colli Napoli), sono più preoccupato di sei mesi fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 4 intubati e i numeri dei positivi e i tamponi aumentano sempre più. Sono sicuramente più preoccupato di sei mesi fa. Ho letto l'ultima ordinanza del governatore De Luca, va bene, ma sicuramente serve anche una stretta maggiore. Ci sono molti irresponsabili in giro". Lo ha affermato Maurizio di Mauro, direttore generale dell'azienda dei Colli di Napoli in radio che ha aggiunto: "Non ho mai creduto nell'evoluzione del virus nel tempo. L'unica differenza è che adesso la gente accorre fin dal primo sintomo in ospedale e anche se così riusciamo a intervenire in tempo, il virus resta comunque imprevedibile." Quindi ha concluso: "L'allerta rimane sempre molto alta e fondamentali più che mai, sono le prescrizioni relative alle misure di sicurezza e al rigoroso uso della mascherina". (Ren)