Napoli: iniziati i rilievi laser all'interno della galleria Vittoria

- "Oggi sono iniziati i rilievi con laser scanner e le indagini termografiche all'interno della galleria della Vittoria per individuare lo stato deformativo del rivestimento. Al termine di queste ulteriori indagini i tecnici saranno in possesso di un quadro conoscitivo chiaro per il progetto degli interventi. Le indagini in corso si sommano a quelle attivate immediatamente dopo il distacco parziale avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 settembre". Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota: "Con l'ausilio della ditta appaltatrice dell'Accordo quadro per la manutenzione delle strade - che ha messo a disposizione quattro cestelli elevatori e relative squadre - è stata monitorata la galleria con una ispezione visiva ravvicinata della calotta ed effettuata la battitura con martelli a mano per determinare le parti staccate o male ancorate. Con tale operazione sono stati censiti tutti gli ammaloramenti ed eliminati tutti i frammenti in fase di distacco". (Ren)