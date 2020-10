Abruzzo: Marcozzi-Paolucci, inserimento Regione nel corridoio Tirreno-Adriatico opportunità storica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - continuano i due esponenti politici - li invitiamo, prima che sia troppo tardi, a tornare sui propri passi e a lavorare con una visione pluriennale, a partire dallo spostamento dell'Autorità di sistema portuale da Ancona a Civitavecchia, per dare da subito concretezza al collegamento trasversale, favorendo lo sviluppo del traffico merci tra i porti laziali e quelli abruzzesi e fornendo un valore aggiunto per ottenere il riconoscimento del Corridoio Tirreno-Adriatico. Sarà poi dovere della Giunta lavorare affinché all'interno del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza siano inserite opere quali la realizzazione del progetto di trasformazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, affinché abbia le caratteristiche di una linea ferroviaria intermodale ad Alta capacità. A questo si aggiunge il completamento del porto di Ortona, strategico nell'ambito della Zona economica speciale, con i collegamenti viari e ferroviari, opere di banchinamento e dragaggio. Con questa risoluzione - conclude la nota - chiediamo che il presidente Marsilio prenda un impegno scritto per portare questa tematica sui tavoli delle istituzioni. È il momento di mettere in soffitta la propaganda e i continui attacchi pretestuosi al governo nazionale per lavorare al bene del futuro dell'Abruzzo. Quella della trasversalità, col Corridoio europeo intermodale, è un'occasione che potrebbe non ritornare nei prossimi anni. La Giunta si faccia trovare pronta". (Gru)