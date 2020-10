Coronavirus: De Luca, decisioni graduali ma non prenderemo decisioni diverse rispetto da ciò che dobbiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi pomeriggio avremo una riunione con gli albergatori. So che quando si prende decisione di chiusura non si può essere felici: l’alternativa qual è? Lasciamo che tutti possano fare le feste? Credo sarebbe irresponsabilità totale. Noi cercheremo di prendere decisioni graduandole. Faremo quello che è indispensabile, nemmeno una virgola di più ma nemmeno di meno rispetto a quello che è doveroso fare per tutelare le nostre famiglie". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)