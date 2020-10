© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando vi dico stiamo tranquilli ve lo dico perché da noi non succederà di trovare malati per terra, situazioni nelle quali non sappiamo dove ricoverare un anziano sofferente. È un lavoro impegnativo, all’ultimo respiro ma dobbiamo farlo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)