Coronavirus: De Luca, in Campania pronti a far fronte al quadruplo dei contagi di prima ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo preparando ad avere disponibilità di posti letto, sia per degenti ordinario che per terapie intensive e semi intensive. Noi calcoliamo di dotarci di posti letto prevedendo il quadruplo di contagi che abbiamo avuto fino a maggio. Stiamo lavorando con uno sforzo enorme per essere preparati anche nel caso che l’epidemia di ritorno dovesse assumere proporzioni pesanti. Vogliamo garantire a nostri concittadini la sicurezza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)