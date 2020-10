Coronavirus: De Luca, istituiremo Covid Resort per ospitare asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo bloccare posti per gli asintomatici. Dobbiamo iniziare a svuotare gli ospedali. Stiamo facendo qualcosa in più, stiamo aprendo Covid Resort, strutture in cui ospitare in casi particolari pazienti che non possono rientrare a casa. Nell’ospedale del Mare abbiamo intera palazzina destinata all’accoglienza: sarà destinata totalmente ad accogliere asintomatici. Facciamo lo stesso in altre realtà". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)