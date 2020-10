© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se continua così saranno riempiti i posti che erano vuoti in terapia intensiva fino a ieri, non ci sono parole per commentare quello che abbiamo sentito nelle scorse settimane quando alcuni scienziati si lamentavano dei posti vuoti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)