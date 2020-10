Coronavirus: De Luca, basta sperequazione nelle forniture a discapito del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forniture date da febbraio ad oggi: dispositivi protezione, camici e caschi, guanti: 140 mln alla Lombardia, 129 al Veneto, 34 mln a Campania. Vi ricordo che il Veneto ha quasi un milione di abitanti in meno alla Campania. Mascherine: Lombardia 123 milioni, Veneto 120 milioni, Campania 28 milioni. Tamponi: Lombardia 1,7 mln, Veneto 1,4 mln, Campania 670mila. Ventilatori polmonari: Lombardia 700 Veneto 610, Campania 319. Sperequazione in forniture inviate da Protezione civile deve essere corretta rapidamente". Lo ha dichiarato il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta social: "Già inviato ad Arcuri nota richieste: abbiamo chiesto test rapidi per un milione di studenti e trenta macchinari Asl per lettura test a quindici minuti. Abbiamo anche fatto 294 ventilatori polmonari, 116 monitor a supporto: 20mila caschi per pazienti, 166 ventilatori per le ambulanze. Oggi è assolutamente indispensabile riequilibrare le forniture da Roma alle Regioni. Ci aspettiamo che questo avvenga rapidamente". (Ren)