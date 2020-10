Coronavirus: De Luca, svuotare reparti Covid da pazienti asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Obiettivo che vogliamo darci in Campania come in Italia è quello di trovare il punto di equilibrio fra nuovi contagi e malati che diventano negativi, guariscono. Per intenderci: se abbiamo 100 nuovi contagi dobbiamo avere 100 o equivalenti guarigioni al giorno. Oggi in Campania un affollamento particolare degli ospedali, fino a ieri 430 persone , asintomatiche per la gran parte, un dato che ci differenzia da Regioni del Nord. Non possiamo occupare centinaia di posti per chi non ha sintomi. Dobbiamo inviare in isolamento domiciliare gli asintomatici. Si può dire che c’è un problema di tutela famigliare ma bisogna indossare sempre la mascherina, controllo dei dipartimenti. Questo è il lavoro che dobbiamo fare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)