Napoli: Presutto (M5s), sarebbe una follia deposito di metano a Napoli est (2)

- Presutto ha dunque aggiunto: "Pochi mesi fa abbiamo visto a Beirut, in Libano, quello che è successo quando un deposito di materiale pericoloso ed esplodente è saltato in area. Si vede che quelle terribili scene di devastazione non sono servite da monito a chi ha presentato questo progetto e a chi lo ha anche minimamente plaudito". Quindi ha rivolto un appello al governo e ha spiegato: "Per questo motivo chiedo l'intervento urgente ai Ministri competenti Paola De Micheli, Stefano Patuanelli e Sergio Costa per evitare che il progetto venga realizzato per il solo interesse dei petrolieri ai danni dei cittadini dell'area. Si tratta di quasi 200mila persone". Infine il senatore del Movimento 5 Stelle ha concluso: "Spero che sull'argomento intervengano con fermezza, con pareri contrari al progetto, sia il neoeletto presidente Vincenzo De Luca sia il sindaco Luigi De Magistris che da sempre fanno propaganda parlando di ambiente e di bonifica". (Ren)