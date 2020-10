Coronavirus: De Luca, limitazioni a feste nell'interesse delle famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un direttore ci ha raccontato di aver saputo che quando una famiglia è andata nel gestore di un locale per una prima comunione, questo gli ha detto non si preoccupi: facciamo due fatture separate per superare scoglio del limite delle venti persone. Chi prendiamo in giro in questo modo? Ci prendiamo in giro noi stessi. Quello che facciamo dovrebbe essere interesse soprattutto delle madri e dei padri di famiglia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)