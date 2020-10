Napoli: Fratelli d'Italia, tutelare i tassisti dall'arrivo dell'app Uber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'arrivo del servizio app della multinazionale americana Uber nel capoluogo partenopeo, forte è la preoccupazione delle varie associazioni di tassisti, a cui rivolgiamo la nostra vicinanza umana ed istituzionale". Così in una nota il consigliere di Fd'I Marco Nonno e Luca Iacovelli, presidente della commissione mobilità della I municipalità: "Siamo preoccupati perché, come successo già a Milano e Roma, Uber potrebbe servire da cavallo di troia per far subentrare semplici privati nel settore del trasporto pubblico non di linea. Saremo al fianco dei tassisti napoletani e chiediamo sin da subito alle istituzioni tutte di legiferare al fine di porre un freno ad una operazione che danneggerebbe migliaia di lavoratori con le proprie famiglie". (Ren)