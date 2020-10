Campania: Anbi, dai Consorzi di bonifica 193 progetti ad alta valenza ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Fa piacere sapere che l'assessore regionale all'agricoltura, Nicola Caputo in una recente intervista abbia dichiarato di volere Consorzi di bonifica più moderni". Lo ha affermato Vito Busillo, presidente di Anbi Campania e del Consorzio Destra Sele. "Posso dire che sul piano gestionale sono stati fatti già molti passi avanti – ha proseguito Busillo - e ancora se ne possono fare, ma oggi è necessario ricordare che i 10 Consorzi di bonifica operanti in Campania sono all'avanguardia sui temi del risparmio idrico nell'irrigazione e della difesa del suolo e della difesa idraulica: nel bacino del Sarno grazie alla manutenzione del Consorzio si è evitato il peggio lo scorso 27 settembre". Anbi Campania ha colto l'occasione dell'attenzione generata dalla Settimana nazionale della bonifica per sottolineare la necessità di rilanciare gli investimenti nelle opere di bonifica e difesa idrogeologica, atteso che i Consorzi di bonifica della Campania sovraintendono sotto questo profilo oltre il 54 per cento del territorio regionale. Gli enti hanno pronti 193 progetti per 623 milioni di euro di opere da realizzare, necessarie per la salvaguardia del territorio.