Abruzzo: Marcozzi-Paolucci, inserimento Regione nel corridoio Tirreno-Adriatico opportunità storica

- "L'inserimento dell'Abruzzo all'interno della rete comunitaria Ten-T, dando finalmente rilevanza al riconoscimento del Corridoio europeo trasversale intermodale Tirreno-Adriatico sull'asse Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce, è un'opportunità storica a cui la Regione non può e non deve rinunciare. Il presidente Marsilio e la Giunta hanno il dovere di attivarsi con tutti i mezzi a propria disposizione per la concretizzazione di un progetto che consentirà nuove occasioni di sviluppo per il territorio, consegnando finalmente all'Abruzzo un ruolo da protagonista all'interno della cartina geografica europea, attirando investimenti e programmando un piano di crescita infrastrutturale di cui abbiamo urgente bisogno". È questo il contenuto di una risoluzione firmata dal capogruppo del Movimento cinque stelle in regione Abruzzo Sara Marcozzi e dal capogruppo del Partito democratico Silvio Paolucci, con cui si chiede un impegno deciso al centrodestra: "I fondi che nei prossimi mesi arriveranno sui territori attraverso il Recovery plan - spiegano in una nota Marcozzi e Paolucci - rappresentano quella spinta in più per restituire forza al nostro tessuto economico che, come accade nel resto d'Italia, sta pagando le conseguenze economiche e sanitarie causate dall'emergenza coronavirus. In questo senso, il centrodestra deve dimostrare di saper offrire un piano di sviluppo a lungo termine, fondato su una strategia chiara di futuro della Regione che, fino a oggi, non abbiamo mai visto". (segue) (Gru)