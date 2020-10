Coronavirus: De Luca, test sierologico salivare? Una fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A volte si sente dire che in altre parti d’Italia si sta utilizzando il test sierologico salivare. Il Ministero della Salute nella persona del direttore generale Giovanni Rezza dice che allo stato attuale difficilmente si prestano a screening rapido in quanto richiedono laboratori attrezzati. È dunque una fake news, non c’è. Se ci fosse i primi a procurarselo saremmo noi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)