Coronavirus: De Luca, impossibile fase 2 senza controlli delle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello nazionale abbiamo deciso che una volta chiusa la fase del lockdown abbiamo deciso di aprire seconda fase nella quale avevamo una riduzione fortissima del contagio (in Campania a giugno luglio eravamo a zero contagi in pratica), quella della convivenza con il virus. Non potendo più chiudere tutta Italia, prepariamoci a convivere con il Covid. Questa è una decisione che abbiamo condiviso ma presuppone come elemento decisivo un controllo rigoroso su comportamenti irresponsabili. Altrimenti questa decisione diventa suicida". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Non è possibile immaginare di convivere col Covid altri dieci mesi con le forze dell’ordine che sono scomparse. Vorrei domandare quante contravvenzioni sono state elevate a chi non ha rispettato le ordinanze. Dopo le 18 di sera nessuno indossa la mascherina: chi deve fare i controlli?".(Ren)