Coronavirus: De Luca, indispensabile piano nazionale di controlli su rispetto ordinanze anti Covid

- "Ci muoviamo in contesto internazionale in quello che è: nell’arco di un mese dalla Cina è già arrivata adesso. Se in Francia abbiamo 14mila contagi al giorno è evidente che dobbiamo aspettarci nel giro di un medio periodo che l’epidemia torni anche in Italia. Oggi siamo messi meglio ma siamo a 2.500 contagi. É bene sapere che prima o poi arriverà anche in Italia. Dobbiamo fare di tutto per limitare la diffusione ma è indispensabile un piano nazionale di controllo sui comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine. È indispensabile". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)