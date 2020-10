Mostre: lunedì a Vico Equense (Na) arriva la mostra su Federico Fellini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì alle ore 18 verrà inaugurata la mostra fotografica "Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano" in collaborazione con il Centro Sperimentale di Fotografia, al Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina a Vico Equense (Corso Filangieri, 98). Con 39 scatti, per la prima volta in Campania, si racconta il dietro le quinte dei suoi capolavori come "La Dolce Vita", "8 e mezzo", "Giulietta degli Spiriti", "Casanova", "Lo Sceicco bianco", "La voce della Luna", film nei quali ha diretto mostri sacri come Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Roberto Benigni. Le musiche di queste opere verranno trasmesse in filodiffusione per tutta la città che durante questi giorni cambia anche la toponomastica con la comparsa anche dell'Arena Fellini nel Castello Giusso, e poi Arena Loren, Largo Mastroianni, Viale Gassman e sale che prendono i nomi di Bertolucci, Rosi, Troisi, Tornatore. (Ren)