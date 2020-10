Coronavirus: Manfredi, Recovery Fund per il rilancio di ricerca e università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è di rilanciare ricerca e università attraverso il Recovery Fund promuovendo un piano di investimenti e riforme che favorisca l'ingresso di giovani, potenziando le collaborazioni tra le istituzioni di ricerca e le imprese, creando luoghi di contaminazione tra ricerca, formazione, cultura, mondo produttivo e società, rafforzando il diritto allo studio, aumentando l'attrazione internazionale della nostra ricerca. Un maggiore protagonismo della ricerca è la direzione verso la quale dobbiamo andare". Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca a margine dell'incontro "La ricerca va in porto: arte, scienza ed economia del mare per la città e il territorio" promosso da Iriss-Cnr, International Propeller Clubs Nazionale e Comune di Napoli durante la "Naples Shipping Week": "Nei momenti di difficoltà ci si affida a chi ha le competenze e in questo senso la conoscenza acquista un ruolo centrale, con ricadute anche nelle scelte politiche. Il porto non deve essere visto solo come un luogo legato al trasporto, ma allargando le visioni il porto rappresenta il luogo ideale di incontro tra università, ricerca e impresa per diventare il luogo di creazione di idee, un vero incubatore". (segue) (Ren)