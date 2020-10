Campania: Anbi, dai Consorzi di bonifica 193 progetti ad alta valenza ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti presentati, ha fatto sapere Anbi Campania, figurano opere non rinviabili, come l’ammodernamento delle idrovore, che consentono di tenere al sicuro dall’impaludamento vaste porzioni di pianura nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Sullo sfondo si staglia il più imponente schieramento di risorse pubbliche disponibili per opere di tale genere: dai Fondistrutturali al Recovery fund. Busillo ha poi sottolineato: “In più i nostri enti schierano 193 progetti per oltre 623 milioni di euro per migliorare ancora la tenuta del territorio, soggetto a periodici eventi meteo così detti eccezionali, ma che ormai stanno diventando la norma. Credo su tanto si possa aprire un dialogo con Regione Campania, che possa consentire ai Consorzi di lavorare ancora meglio e trattando di opere di alto valore ambientale credo che vada coinvolto anche l’assessorato Ambiente". (Ren)