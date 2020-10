Coronavirus: De Luca, contagi aumentano per colpa di comportamenti irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !Primo dei motivi soggettivi che hanno determinato incremento positivi è rappresentato da comportamenti irresponsabili: a febbraio, marzo aprile quando decidevamo in maniera autonoma cittadini disciplinati ed estremammente corretti. Dopo l’estate c’è stata una diffusione enorme di comportamenti totalmente irresponsabili. Come se fosse dilagata idea che ormai Covid non esistesse più". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Devono rientrare in ambito di responsabilità immediatamente. Perché abbiamo due aggravanti: apertura anno scolastico e stagione autunnale, il periodo di epidemia influenzale. Già solo questi due elementi devono creare una preoccupazione in più". (Ren)