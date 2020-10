Coronavirus: De Luca, assenza controlli forze dell'ordine è uno scandalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro elemento soggettivo che incrementa i numeri è rappresentato da totale assenza dei controlli. Rilevo come dato scandaloso l’assenza totale delle forze dell’ordine nell’attività di controllo sul territorio in relazione alle ordinanze emesse da governo nazionale e regionale. Siamo a livello di scandalo nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Io non immagino cose straordinarie ma almeno il controllo su autobus e treni dove c’è gente che non indossa la mascherina. Nei bar chi lo deve fare questo controllo? Basterebbe farlo a campione, creare il clima di consapevolezza e responsabilità".(Ren)