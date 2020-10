© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi facciamo il test anticovid a tutti quelli che entrano in ospedale anche se entra per un’appendice infiammata. Controlliamo anche quelli che non hanno alcun sintomo. Perché lo facciamo? Per evitare che arrivi nel reparto un paziente che non ha alcun sintomo ma che può contagiare altri pazienti magari più anziani". Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)